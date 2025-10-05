نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے ہدایت کی کہ نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری کیلئے واسا اور میونسپل اداروں کو بارشوں کے دوران خصوصی اقدامات کیے جائیں۔
محکمہ موسمیات کی جانب سے 5تا 7اکتوبر طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سول ڈیفنس کا ایمرجنسی پلان فعال رکھا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی ممکن ہو سکے۔ کمشنر نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ شہر کی خوبصورتی، ٹریفک کی روانی اور ماحولیات کی بہتری کیلئے مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی سہولت کے منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں اور ہر محکمے کا فوکل پرسن اپنی کارکردگی کی رپورٹ باقاعدگی سے پیش کرے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر آفس راولپنڈی میں منعقدہ ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ وہ تجاوزات کے جائزہ کے حوالے سے آئندہ ہفتے راجہ بازار اور کمرشل مارکیٹ کا دورہ کریں گے۔