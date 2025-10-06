نوشہرہ، سڑک عبور کرتے طالب علم کار کی ٹکر سے جاں بحق
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ موٹروے رشکی انٹرچینچ کو پیدل عبور کرنے والا 13سالہ طالبعلم کار کی زد میں آنے سے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔
جاں بحق طالبعلم کو لاوارث قرار دیکر ٹی ایم اے نے اس کی امانتاً تدفین کر دی۔ سوشل میڈیا میں جاں بحق طالبعلم کی تصویر آنے کے بعد ورثا عدالت پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق طالبعلم کی شناخت سیف اللہ ولد شاہ نظر سکنہ غلاڈھیر مردان کے نام سے ہوئی ہے، سیف اللہ رشکی کوٹرپان اپنی بہن سے ملنے آیا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر قبرکشائی کے بعد شناخت ہونے کے بعد جاں بحق طالبعلم کی نعش ورثا کے حوالے کر دی۔