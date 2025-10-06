صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ، سڑک عبور کرتے طالب علم کار کی ٹکر سے جاں بحق

  • اسلام آباد
نوشہرہ، سڑک عبور کرتے طالب علم کار کی ٹکر سے جاں بحق

نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ موٹروے رشکی انٹرچینچ کو پیدل عبور کرنے والا 13سالہ طالبعلم کار کی زد میں آنے سے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔

 جاں بحق طالبعلم کو لاوارث قرار دیکر ٹی ایم اے نے اس کی امانتاً تدفین کر دی۔ سوشل میڈیا میں جاں بحق طالبعلم کی تصویر آنے کے بعد ورثا عدالت پہنچ گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق طالبعلم کی شناخت سیف اللہ ولد شاہ نظر سکنہ غلاڈھیر مردان کے نام سے ہوئی ہے، سیف اللہ رشکی کوٹرپان اپنی بہن سے ملنے آیا تھا، جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر قبرکشائی کے بعد شناخت ہونے کے بعد جاں بحق طالبعلم کی نعش ورثا کے حوالے کر دی۔

