دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف 17 نومبر سے آپریشن

  • اسلام آباد
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) پاکستان ماحولیاتی تحفظ ایجنسی اسلام آباد نے اعلان کیا ہے کہ 17 نومبرسے وفاقی دارالحکومت میں تمام اقسام کی دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع کرے گی۔

یہ اقدام سموگ کے موسم سے قبل فضائی آلودگی پر قابو پانے کیلئے اٹھایا جا رہا ہے۔ مہم کے دوران شہر کے مختلف مقامات پر گاڑیوں کی اچانک چیکنگ اور موقع پر ہی اخراجِ دھواں کی جانچ کی جائے گی، جو گاڑیاں مقررہ حد سے زیادہ دھواں خارج کرتی پائی گئیں، ان پر جرمانہ یا ضبطگی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ بات وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی کے ترجمان سلیم شیخ نے بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو صاف اور سرسبز بنانے کیلئے عوام کا تعاون نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے تمام ڈرائیورز سے اپیل کی کہ وہ معائنہ ٹیموں سے مکمل تعاون کریں اور اپنی گاڑیوں کی باقاعدہ دیکھ بحال کریں تاکہ دھواں خارج ہونے سے بچا جاسکے۔ ترجمان نے کہا کہ سموگ گاڑیوں کے دھوئیں، صنعتی اخراج، اور کوڑا کرکٹ یا فصلوں کی باقیات جلانے کے باعث پیدا ہوتی ہے، جو بچوں، بوڑھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کیلئے انتہائی خطرناک ہے۔ ٹیسٹنگ پوائنٹس ڈی چوک (پریڈ گراؤنڈ کے قریب)، ایف-9 پارک اور اسلام آباد ایکسپریس وے سمیت شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ موبائل ٹیمیں تجارتی و مصروف علاقوں میں اچانک چیکنگ بھی کر رہی ہیں۔

