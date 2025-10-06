ڈینگی کے خلاف بڑے پیمانے پر فوگنگ کا آغاز
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کے خلاف بڑے پیمانے پر فوگنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 1 ہزار 975 جگہوں پر فوگنگ کی گئی۔
مثبت ڈینگی کیسز رپورٹ ہونے والے تمام علاقوں میں بھی فوگنگ مکمل کی گئی۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر مجموعی طور پر 31افراد گرفتار کیے گئے۔ ڈی سی عرفان میمن نے فوگنگ ٹیم کو یومیہ شفٹ ڈبل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ادھر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول نے کہا ہے کہ بارش کے بعد وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی وائرس کے پھیلاو کا خطرہ بڑھ گیا ہے، شہری احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کریں، ڈینگی سے بچاؤ کیلئے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ حفاظتی اقدامات میں گھروں اور آس پاس پانی جمع نہ ہونے دینا، گملوں، ٹینکیوں اور برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا، کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگانا، مچھر دانی اور مچھر بھگانے والا لوشن کا استعمال، مکمل آستین والے کپڑے پہننا شامل ہیں۔