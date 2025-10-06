صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، چالان، جرمانے

  • اسلام آباد
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)لین وائلیشن، فینسی نمبر پلیٹس، ون ویلنگ، کالے شیشوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران یکم اکتوبر سے 4 اکتوبر تک 9 ہزار سے زائد موٹرسائیکلوں، گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔

 25سو سے زائد موٹرسائیکل و گاڑیوں کو تھانہ جات میں بند کیا گیا۔ لین وائلیشن پر 411، سرخ سگنل اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس پر 346، کم عمر ڈرائیوروں کو 42، ڈبل سواری پر 273، بغیر لائسنس 84اور دیگر ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر ٹکٹس جاری کئے گئے۔ شہری ہیلمٹ کے بغیر ہرگز موٹرسائیکل نہ چلائیں اور اپنی لین میں رہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر نے کہا کہ مختلف شاہراوں پر ٹریفک پولیس کے دستے خلاف ورزیوں پر کارروائیاں کررہے ہیں۔

