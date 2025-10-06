صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار قابل ستائش، فلک شیر اعوان

  • اسلام آباد
معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار قابل ستائش، فلک شیر اعوان

تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج تلہ گنگ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی ملک فلک شیر اعوان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی نے کہا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا کردار ناگزیر ہے۔ ایک استاد ہی قوم کے نونہالوں کو پروان چڑھا کر انہیں ملک و قوم کا مفید شہری بناتا ہے۔ انہوں نے اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیوں کے نرخ کم نہ ہوسکے، ٹماٹر 480 روپے کلو ہوگئے

یوم اساتذہ پر پیف کی تقریب، ہیرو ایوارڈز، کیش پرائزز تقسیم

عالمی معیار کے عجائب گھر پنجاب کو پُرکشش بنائینگے : سیکرٹری سیاحت

آئی جی کی زیر صدارت سکیورٹی، انسدادِ جرائم پراجلاس

اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، 86 ہزار خاندان مستفید

کسان بچائوروڑ کارواںمیں ہزاروں کسان شریک ہونگے : جاوید قصوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر