اے این ایف کی ملک گیر کارروا ئیاں 83کلو منشیات برآمد کر لیں
راولپنڈی (آن لائن) اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں میں آپریشنز کے دوران 84 لاکھ روپے کی 83 کلوگرام منشیات برآمد کر کے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔یہ کارروا ئیاں اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازہ کے قریب، ملتان، پشین کوئٹہ، اٹک، رنگ روڈ پشاور اور راولپنڈی میں کی گئیں۔
اے این ایف نے ملک کے مختلف شہروں میں آپریشنز کے دوران 84 لاکھ روپے کی 83 کلوگرام منشیات برآمد کر کے 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا ۔یہ کارروا ئیاں اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازہ کے قریب ، ملتان ، پشین کوئٹہ، اٹک ، رنگ روڈ پشاور اور راولپنڈی میں کی گئیں۔