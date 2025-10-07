صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی مدد ہمارا دینی قومی، انسانی فریضہ ،شیعہ علماکونسل

  • اسلام آباد
اسلام آباد ( اپنے رپورٹرسے ) شیعہ علما کونسل کے سیکرٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میثمی اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد علی ا خونزادہ سے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات سید الطاف عباس کاظمی نے ملاقات کی۔۔۔

 جس میں گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ علامہ شبیر حسن میثمی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد ہمارا دینی، قومی اور انسانی فریضہ ہے ۔ تنظیمی رفقا سے اپیل ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ 

 

