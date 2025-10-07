اسلام آبادمیں بچوں کا غزہ مارچ 9 اکتوبر کو ہوگا
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے)جماعت اسلامی اسلام آباد کے زیر اہتمام بچوں کا غزہ مارچ آج منگل کے بجائے 9 اکتوبر جمعرات کو ہوگا،جڑواں شہروں میں بارش کے باعث جماعت اسلامی نے آج ہونے والا بچوں کا غزہ مارچ ملتوی کردیا ہے،مارچ سے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان خطاب کریں گے۔
