اسلام آباد:قانون شکنی پر 9ہزار ڈرائیوز کیخلاف کارروائیاں

  • اسلام آباد
2500 سے زائد موٹر سائیکلز، گاڑیاں تھانوں میں بند کیں ،آ ئی ٹی پی

اسلام آباد( اپنے رپورٹرسے ) اسلام آباد پولیس کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر خصوصی کارروائیوں جاری ہیں،یکم اکتوبر سے چار اکتوبر تک ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر9ہزارسے زائد ڈرائیوز کیخلاف کارروائیاں کی گئیں جبکہ 2500 سے زائد موٹر سائیکلز اورگاڑیاں تھانہ جات میں بند میں کی گئیں۔ اسی طرح لین وائلیشن پر 411،سرخ سگنل اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس پر346، کم عمر ڈرائیونگ پر42،ڈبل سواری پر273،بغیر لائسنس 84 افراد کیخلاف ایکشن لیا گیا ۔

 

