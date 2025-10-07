صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی استحکام نوجوانوں کی کردار سازی سے وابستہ ، پیر سعد الرحمان

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے زیرِ اہتمام منعقدہ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔

 تقریب میں برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ شفق محمد آف ٹنسلے ، صاحبزادہ پیر سعد الرحمان، رکن قومی اسمبلی سحر کامران، یوتھ پارلیمنٹ کے ایگزیکٹو ممبر فیصل جمشید سمیت کئی معزز مہمانوں نے شرکت کی، صاحبزادہ پیر سعد الرحمان نے کہا کہ نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ اور مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔پاکستان کا استحکام، ترقی اور امن نوجوان نسل کی مثبت سوچ، خدمتِ خلق اور کردار سازی سے وابستہ ہے ۔

انہوں نے مزید کہا کہ صوفیائے کرام کی تعلیمات مشعل راہ ہیں ، انہوںنے ہمیشہ انسانیت، محبت، برداشت اور امن کا درس دیا۔ 

 

