تاجررہنماتنظیم تاجران اور انجمن تاجران کینٹ میں معاہدہ بارے آج پریس کانفرنس کرینگے
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران کنٹونمنٹ راولپنڈی کینٹ (رجسٹرڈ) اور انجمن تاجران راولپنڈی کینٹ کے مابین ایک تاریخی معاہدہ طے پانے کے حوالے سے۔۔۔
زاہد بختاوری اور مشتاق خان آج بروز منگل، دوپہر 2:30 بجے ، گکھڑ پلازہ راولپنڈی کینٹ میں پریس کانفرنس کریں گے جہاں وہ معاہدہ کی تفصیلات اور اس کے اثرات پر روشنی ڈالیں گے جس کے بعد تاجر تنظیموں کے مابین ہونے والے \"میثاق تحفظ حقوق تاجران راولپنڈی کینٹ\" کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے منتخب عہدیداران اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے ۔