جعلی،غیررجسٹرڈادویات بیچنے پر 8سال قید اورجرمانہ

  • اسلام آباد
ڈرگ انسپکٹر نے دکان پر چھاپہ مار کر ادویات برآمد کرکے مقدمہ درج کرایاتھا ڈرگ کورٹ نے فیصلہ کے بعد ملزم عبدالرزاق کواڈیالہ جیل منتقل کرنیکا حکم دیدیا

راولپنڈی (خبر نگار)چیئرمین ڈرگ کورٹ راولپنڈی ڈویژن محمد فیصل بٹ نے جعلی اور غیر رجسٹرڈ ادویات فروخت کرنے کے مقدمے میں مقامی دکاندار عبدالرزاق کو مجموعی طور پر 8سال قید اور 2کروڑ 60لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنادی۔ عدالت نے ملزم عبدالرزاق کو ڈرگ ایکٹ 1976کے تحت 3سال قید، جرمانہ کی سزا کا حکم دیدیا ،عدم ادائیگی جرمانہ پر مزید 9ماہ قید کاٹنا ہو گی ،ملزم کو ڈریپ ایکٹ 2012 کے تحت 5سال قید 10لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا بھی حکم سنایا گیا ،عدم ادائیگی پر ملزم کو مزید 15ماہ قید کی سزا بھی کاٹنا ہو گی ۔جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں ملزم عبدالرزاق کو مزید 2 سال 2 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ ڈرگ انسپکٹر راول ٹاؤن نے سال 2021 میں لال حویلی کے قریب واقع بادشاہ دی ہٹی پر چھاپہ مار کر غیرقانونی اورغیر رجسٹرڈ ادویات تحویل میں لیکر مقدمہ درج کروایا تھا۔ فیصلے کے بعد عدالت نے ملزم عبدالرزاق کواڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔

 

