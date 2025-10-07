آ ئی جی آزادکشمیرکاہسپتالوں کا دورہ ، زخمی اہلکاروں کی عیادت
راناعبدالجبار نے خیریت دریافت کی ،بہادری پر ملازمین کو خراج تحسین پیش کیا
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) انسپکٹر جنرل پولیس آزادکشمیر راناعبدالجبار نے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ریجن پونچھ سردار ظہیرکے ہمراہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پُر تشدداحتجاج کے دوران زخمی ہوکر راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہسپتالوں میں ریفر ہونے والے پولیس ملازمین کی عیادت کی ۔انہوں نے ملازمین کی خیریت دریافت کی ،انکی ہمت ، بے مثال جذبے اور بہادری پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہسپتال میں علاج معالجہ کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کا یقین دلایا ۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کے دوران چمیاٹی دھیر کوٹ ضلع باغ کے مقام پر تین ملازمین شہید اور 125 سے زائد زخمی ہوئے ، ضلع میرپور میں پلاک کے مقام پر 100 سے زائدافسر و ملازم زخمی ہوئے جن میں سے متعدد ملازمین راولپنڈی/اسلام آباد کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔