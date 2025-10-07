صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کا قیام عوامی فلاح کیلئے مثبت پیش رفت ، طاہرہ اورنگزیب

  • اسلام آباد
اسکا مقصد قیمتوں کا استحکام، تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنانا، کمشنر کا تقریب سے خطاب

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے رکنِ صوبائی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کے ہمراہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر طاہرہ اورنگزیب نے کہا PERA فورس کی تشکیل عوامی فلاح و بہبود کی ایک مثبت پیش رفت ہے ، جو غیر قانونی تجاوزات، منافع خوری اور قیمتوں کے ناجائز اضافے کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرے گی۔ انہوں نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد دی ۔کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک نے اپنے خطاب میں کہا کہ PERA فورس کا قیام عوامی مفاد میں ایک اہم قدم ہے ، جس کا مقصد مارکیٹ میں قیمتوں کے استحکام، تجاوزات کے خاتمے ، ریگولیٹری معاملات میں بہتری اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے ۔ انجینئر عامر خٹک نے مزید کہا کہ ضلعی انتظامیہ مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ 

 

