بلدیہ اٹک کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس ، عوامی فلاح کیلئے ہدایت جا ری
اٹک (اے پی پی) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ اٹک انیل سعید نے بلدیہ اٹک کی ماہانہ کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس میں چیف آفیسر بلدیہ اٹک سردار آفتاب خان،میونسپل آفیسرپلاننگ رضا الٰہی اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔ایڈمنسٹریٹر بلدیہ اٹک نے ایم سی کے تمام شعبہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور عوامی فلاح کے لیے اہم ہدایات جاری کیں اور کہا عوام کی خدمت اولین ترجیح ہونا چاہئے ، انہوں نے میونسپل کمیٹی اٹک کے ریٹائر ہونے والے اہلکار محمد جاوید کی الوداعی پارٹی میں شرکت کی اور ان کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ۔