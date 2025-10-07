صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انچارج پمزبرن سینٹرنے مخالف ڈاکٹرز کے تبادلے کر دئیے

  • اسلام آباد
انچارج پمزبرن سینٹرنے مخالف ڈاکٹرز کے تبادلے کر دئیے

ڈاکٹرز نے عبدالخالق کی جگہ صائق کو سپر وائزر لگانیکی درخواست دی تھی برن سینٹر داخلہ پر پابندی لگادی،وی سی زیمبومداخلت کریں،ڈاکٹر ابراہیم

اسلام آباد (ایس ایم زمان) پمز برن سینٹر کے انچارج و ڈائریکٹر کے خلاف درخواست دینے والے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے تبادلے کر دئیے گئے ، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی گئی ، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ابراہیم کے مطابق ڈاکٹر عبدالخالق نے برن سینٹر داخلہ پر پابندی عائد کر دی ہے ۔ ڈاکٹر ابراہیم نے وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو معاملے میں مداخلت کے لئے درخواست دے دی ۔ انچارج و ڈائریکٹر برن سینٹر ڈاکٹر عبدالخالق کے احکامات کے مطابق ڈاکٹر ابراہیم کی برن سینٹر میں ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے اور شعبہ پلاسٹک سرجری پمز میں ڈیوٹی لگائی دی گئی ، ڈاکٹر کو 8 اکتوبر تک شعبہ ڈرماٹالوجی پمز، ڈاکٹر قراۃ العین کو او ٹی اور او پی ڈی اے جبکہ عمر سرور کو وارڈ اور اور او پی ڈی میں تعینات کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر ابراہیم نے درخواست میں کہا چار ڈاکٹرز نے ڈاکٹر عبدالخالق کی جگہ ڈاکٹر صائق کو سپروائزر تعینات کرنے کی درخواست دی تھی جس کے بعد ہمارے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب میں امدادی کارروائیاں کرنے والے رضاکاروں کے اعزاز میں الخدمت فائونڈیشن کی تقریب

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح

بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا

گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس