انچارج پمزبرن سینٹرنے مخالف ڈاکٹرز کے تبادلے کر دئیے
ڈاکٹرز نے عبدالخالق کی جگہ صائق کو سپر وائزر لگانیکی درخواست دی تھی برن سینٹر داخلہ پر پابندی لگادی،وی سی زیمبومداخلت کریں،ڈاکٹر ابراہیم
اسلام آباد (ایس ایم زمان) پمز برن سینٹر کے انچارج و ڈائریکٹر کے خلاف درخواست دینے والے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے تبادلے کر دئیے گئے ، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی گئی ، پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ابراہیم کے مطابق ڈاکٹر عبدالخالق نے برن سینٹر داخلہ پر پابندی عائد کر دی ہے ۔ ڈاکٹر ابراہیم نے وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو معاملے میں مداخلت کے لئے درخواست دے دی ۔ انچارج و ڈائریکٹر برن سینٹر ڈاکٹر عبدالخالق کے احکامات کے مطابق ڈاکٹر ابراہیم کی برن سینٹر میں ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے اور شعبہ پلاسٹک سرجری پمز میں ڈیوٹی لگائی دی گئی ، ڈاکٹر کو 8 اکتوبر تک شعبہ ڈرماٹالوجی پمز، ڈاکٹر قراۃ العین کو او ٹی اور او پی ڈی اے جبکہ عمر سرور کو وارڈ اور اور او پی ڈی میں تعینات کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر ابراہیم نے درخواست میں کہا چار ڈاکٹرز نے ڈاکٹر عبدالخالق کی جگہ ڈاکٹر صائق کو سپروائزر تعینات کرنے کی درخواست دی تھی جس کے بعد ہمارے خلاف انتقامی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔