ثقافتی ورثے کا تحفظ اولین ترجیح ہے ، سیکرٹری سیاحت پنجاب
تاریخی مقامات کی بحالی ، جدید عجائب گھروں کا قیام یقینی بنا ئیں گے ،احسان بھٹہ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)سیکرٹری سیاحت، آثار قدیمہ و عجائب گھر پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ سیاحوں کے لیے عالمی معیار کے عجائب گھر اور تاریخی ورثے کی بحالی یقینی بنا ئی جا ئیگی ۔ ثقافتی ورثے کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں تاریخی مقامات کی بحالی اور جدید عجائب گھروں کے قیام کیلئے کو شاں ہیں ۔ ڈاکٹر احسان بھٹہ نے ڈی جی آثار قدیمہ ظہیر عباس ملک، ایڈیشنل سیکرٹری صدف ظفر اور دیگر افسران کے ہمراہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتایا کہ 1974 کی او آئی سی کانفرنس کی علامت ’’ سمٹ مینار‘‘ جو کئی دہائیوں سے نظر انداز تھا، اب بحال کیا جا رہا ہے ۔ گوجرانوالہ میں رنجیت سنگھ میوزیم، ملتان میں نیا ثقافتی میوزیم اور سیالکوٹ میں جدید عجائب گھر قائم کیا جا رہا ہے ۔