منی ڈیمز الاٹمنٹ کیلئے قرعہ اندازی ،25کاشتکاروں کے نام نکلے
زرعی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ڈیمز 70فیصد سبسڈی پربناکر دیئے جا ئینگے
راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار ) خطہ پوٹھوار کے لئے زرعی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ضلع راولپنڈی میں کاشتکاروں کے درمیان منی ڈیمز کی الاٹمنٹ کے حوالہ سے قرعہ اندازی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، مہمان خصوصی راجہ محمد حنیف ایڈووکیٹ ایم پی اے اور راجہ شوکت علی بھٹی ایم پی اے گوجر خان تھے ۔ قرعہ اندازی میں کل 42 درخواستوں میں سے 25 خوش نصیب کاشتکاروں کے نام نکلے ، جن میں سے 12 کاشتکار تحصیل راولپنڈی سے ، 10 کاشتکار گوجر خان جبکہ 3 کاشتکار کہوٹہ کے شامل ہیں۔ زرعی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت 3 سالوں میں کل 400 منی ڈیمز 70 فیصد سبسڈی پر تعمیر کر کے کاشتکاروں کو دیئے جائیں گے جن میں سے راولپنڈی ڈویژن میں پروگرام کے پہلے سال 100 منی ڈیمز، 150 منی ڈیمز دوسرے سال اور 150 منی ڈیمز تیسرے سال تعمیر کیے جائیں گے جن کی مدد سے کاشتکار اپنی فصلات، باغات اور سبزیات کی آبپا شی کر سکیں گے ۔