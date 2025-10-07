صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ سے مذاکرات کیلئے تیار ، صدرنانبا ئی ا یسوسی ایشن

  • اسلام آباد
انتظامیہ سے مذاکرات کیلئے تیار ، صدرنانبا ئی ا یسوسی ایشن

عدالت کا رخ کرنے والے افراد کا ایسوسی ایشن سے کو ئی تعلق نہیں آٹا ، گیس سلنڈر مہنگاہو چکا،حکومت مسائل حل کرے ،عارف اعوان، پرویز عباسی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) نانبائی ایسوسی ایشن کے صدر عارف اعوان اور سینئر نائب صدر محمد پرویز عباسی نے کہا ہے کہ عدالت کا رخ کرنے والے افراد کا ایسوسی ایشن سے کوئی تعلق نہیں ، ایسوسی ایشن متعلقہ انتظامیہ سے مذاکرات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے تاکہ نانبائیوں کے دیرینہ مسائل کا حل نکالا جا سکے ۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آٹے کی قیمت 110 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے جبکہ تندوروں میں گیس سلنڈرز کے استعمال سے اخراجات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ۔ مہنگائی کی شدت اور بلند کرایوں کے باعث نانبائی برادری شدید مالی دباؤ کا شکار ہے ۔ حکومت نانبائیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرے کیا جائے تاکہ عوام کو بھی معیاری اور مناسب نرخوں پر روٹی دستیاب ہو سکے ۔عارف اعوان اور محمد پرویز عباسی نے ایک بار پھر کہا کہ جو افراد عدالت گئے ہیں، ایسوسی ایشن ان سے مکمل طور پر لاتعلق ہے ۔

 

