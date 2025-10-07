صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرغز ماہرین کا دورہ SDPI،تجارتی روابط بڑھانے پر ا تفاق

  • اسلام آباد
پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کیساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانیکا خواہاں ہمارا مشترکہ مستقبل پائیدار تعاون سے وابستہ، ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آ ئی

 اسلام آباد(نامہ نگار) کرغزستان کے اعلیٰ سطح کے ماہرین کے وفد نے گزشتہ روز ایس ڈی پی آئی کا دورہ کیاجس میں وسطی اور جنوبی ایشیا میں تحقیق اور علاقائی تجارت کے نئے راستے تلاش کرنے پر اتفاق کیاگیا۔ ایس ڈی پی آئی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ساجد امین جاوید نے کہا کہ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لئے پرعزم ، ہمارا مشترکہ مستقبل انہی روابط کی تجدید اور پائیدار تعاون سے وابستہ ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ایس ڈی پی آئی نومبر میں پاکستان کی سب سے بڑی پالیسی کانفرنس، سالانہ پائیدار ترقی کانفرنس منعقد کر رہا ہے جس میں جنوبی ایشیائی اقتصادی سربراہی اجلاس اور اقوام متحدہ کے ایس ڈی جیز فورم بھی شامل ہوں گے ۔اس موقع پر فیڈرک ایبرٹ فاؤنڈیشن پاکستان کے عبداللہ ڈیو، کرغز ماہرِ سیاسیات پروفیسر ڈاکٹر ایمِل ، ایف ای ایس ازبکستان کے بابرشاہ علیموف، ایف ای ایس کے ریجنل ڈائریکٹر فلپ سی جان اور ایس ڈی پی آئی کی کانفرنس یونٹ کی سربراہ عظمیٰ ٹی ہارون نے بھی اظہارِ خیال کیا۔ 

 

