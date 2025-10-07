صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات کا رکنیت سازی کیلئے مختلف علاقوں کا دورہ

  • اسلام آباد
پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات کا رکنیت سازی کیلئے مختلف علاقوں کا دورہ

رکنیت سازی مہم کا مقصد عوام کو ن لیگ کے ترقیاتی ایجنڈے سے جوڑنا ، شازیہ رضوان

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے پاکستان مسلم لیگ (ن) کی جاری رکنیت سازی مہم کے سلسلے میں راولپنڈی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔انہوں نے سب سے پہلے بنگش کالونی، پیر ودہا ئی میں پارٹی کی جانب سے منعقد ہ کیمپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے خواتین ووٹرز کو مسلم لیگ (ن) کی رکنیت کے لیے رجسٹر کیا۔ بعد ازاں شازیہ رضوان نے اکال گڑھ راولپنڈی میں بھی رکنیت سازی کیمپ کا افتتاح کیا ۔شازیہ رضوان کا کہنا تھا کہ پارٹی کی رکنیت سازی مہم کا مقصد عوام کو مسلم لیگ (ن) کے ترقیاتی ایجنڈے سے جوڑنا اور خواتین کو سیاست کے مرکزی دھارے میں شامل کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے ہمیشہ عوامی خدمت کو اولین ترجیح دی اور آئندہ بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا۔

 

 

