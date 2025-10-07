بہترین کا رکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا ئیگی ،ایم ڈی واسا
واسا راولپنڈی کی ٹیموں نے کئی غیر قانونی واٹر کنکشن کاٹ دئیے اور شاندار ریکوری کی، بہترین ریکوری پر راجہ طاہر نقشبندی کو ایم ڈی واسا محمد سلیم اشرف اور ڈائریکٹر واسا راولپنڈی شمش الرحمن نے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی جا ئیگی۔