چیئر مین تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی محمد عدنان خان نے فتح جنگ ضلع اٹک جبکہ کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر اعوان نے راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکز کے ہنگامی دورے کیے۔
امتحان میٹرک دوسرا سالانہ 2025 کو حکومتِ پنجاب کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت شفاف اور منصفانہ ماحول میں منعقد کیا جا رہا ہے ۔چیئرمین بورڈ نے امتحانی مراکز کے دورے کے دوران امتحانی انتظامات، سکیورٹی اقدامات اور امیدواران کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔