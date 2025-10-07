نکاسی آب کے تمام راستے کلیئر کیے جا ئیں ، کمشنر راولپنڈی
نالہ لئی کی مانیٹرنگ، کنٹرول روم 24گھنٹے فعال رکھا جائے ،عامر خٹک
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے راولپنڈی میں ہونے والی شدید بارش کے بعد تمام متعلقہ اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر متحرک رہنے کی ہدایت کی ہے ۔ انہوں نے کہا واسا، راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، ضلعی انتظامیہ اور دیگر تمام ادارے فیلڈ میں موجود رہیں، واسا حکام نکاسی آب کے تمام راستے فوری طور پر صا ف کریں ، نالہ لئی سمیت دیگر نکاسی کے نظام پر کڑی نظر رکھی جائے ۔ شہری علاقوں میں تعینات ٹیمیں مسلسل گشت کریں اور عوامی شکایات پر فوری رسپانس دیں ، تمام ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور میونسپل افسران اپنے اپنے علاقوں میں فیلڈ میں موجود رہیں، صورتحال کا مسلسل جائزہ لیں ، ضلعی کنٹرول روم کو چوبیس گھنٹے فعال رکھا جائے اور عوام کے لیے ہیلپ لائن پر فوری رسپانس یقینی بنایا جائے ۔