نقل کرتے 4 امیدوار جدید مانیٹرنگ سسٹم کے شکنجے میں آ گئے

  • اسلام آباد
نقل کرتے 4 امیدوار جدید مانیٹرنگ سسٹم کے شکنجے میں آ گئے

میٹرک سیکنڈ اینول کے امیدوار گریجویٹ کالج کہوٹہ میں نقل کررہے تھے

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) چیئرمین تعلیمی بورڈ راولپنڈی محمد عدنان خان اور کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر اعوان نے امتحان میٹرک سیکنڈ اینول 2025 کے سلسلے میں مختلف امتحانی مراکز کے دورے کیے ، انہوں نے کہا کسی بھی امیدوار یا عملے کو ضابطے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔ کنٹرولر امتحانات نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج سٹیشن روڈ راولپنڈی کا دورہ کیا ۔ انہوں نے بتا یا بورڈ آفس کے مرکزی کنٹرول روم سے جدید مانیٹرنگ سسٹم کے تحت امتحانی مرکز گورنمنٹ گریجویٹ کالج کہوٹہ (مشترکہ) میں چار امیدواروں کو نقل کرتے ہوئے پکڑاگیا جن میں عبد المنان رولنمبر 216586، زعفران افتخار رولنمبر 216620،سلیمان رولنمبر216645اور ملک شازیب اختر رولنمبر 216647شامل ہیں جن کے خلاف فوری طور پر نقل کیس درج کرکے ڈسپلن برانچ کو بھجوا دئیے گئے ہیں ۔

