بلوچستان گرینڈ ٹورازم فیسٹیول آج سے لوک ورثہ میں شروع
کوشش ہے بلوچستان کا روشن، مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں، میر محمد زرین مگسی
اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے،نامہ نگار ) تین روزہ بلوچستان گرینڈ ٹورازم فیسٹیول آج سے لوک ورثہ اسلام آباد میں شروع ہوگا، فیسٹیول کا افتتاح بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کرینگے ۔ اس بات کا اعلان وزارت سیاحت کے پارلیمانی سیکرٹری نوابزادہ میر محمد زرین خان مگسی نے سیکرٹری سیاحت بلوچستان سہیل الرحمان و دیگر کے ہمراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انکا مزید کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار وزارت سیاحت و ثقافت ،پی ٹی ڈی سی ، لوک ورثہ کے اشتراک سے بلوچستان کی ثقافت کو فروغ دینے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کیلئے فیسٹیول کروایا جا رہا ہے ۔ ہماری کوشش ہے کہ بلوچستان کا روشن اور مثبت چہرہ دنیا کو دکھائیں، سیکرٹری سیاحت بلوچستان سہیل الرحمان نے کہا کہ یہ 39 واں پروگرام ہے جو وہ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے منعقد کروا رہے ہیں۔ وفاق اور صوبہ مل کر منصوبے بنائیں گے تو کافی سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائینگے ۔