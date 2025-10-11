کنزیومر پروٹیکشن کونسلز کا دائرہ 35 اضلاع تک بڑھا دیا گیا
راولپنڈی سمیت مزید 17اضلاع میں کنزیومر پروٹیکشن کونسلز قائم
راولپنڈی (اے پی پی) پنجاب حکومت نے صارفین کے حقوق کے تحفظ کیلئے مزید 17 اضلاع میں کنزیومر پروٹیکشن کونسلز قائم کردیں اور اس کا دائرہ کار 35 اضلاع تک بڑھادیا گیا۔گورنر نے پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت کونسلز کے قیام کی منظوری دی۔سیکرٹری پرائس کنٹرول کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق اشیاکے معیار کے ساتھ ساتھ اب سروسز فراہمی میں دشواری بارے شکایات کا اندراج کروایا جاسکے گا۔راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، اٹک، جہلم، نارووال، چنیوٹ، قصور، خوشاب، ٹوبہ ٹیک سنگھ، اوکاڑہ، خانیوال ، لودھراں، مظفرگڑھ، حافظ آباد، جھنگ، پاکپتن، راجن پور، شیخوپورہ اور وہاڑی میں بھی کونسلز قائم کی گئی ہیں۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے کہا کہ صارفین کو فوری اور مو ثر انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ، عوامی شکایات کے بروقت ازالے کیلئے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ہی کونسل موجود ہوگی ۔ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کی ہیلپ لائن اور ایپلی کیشن کا بھی جلد اجراکیا جائے گا۔