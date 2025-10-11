صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

  • اسلام آباد
انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

ڈپٹی ،اسسٹنٹ کمشنرز مہم کے دوران پولیو ٹیموں کو مکمل سکیورٹی فراہم کریں سیلاب یا دشوار گزار علاقوں کیلئے خصوصی موبائل ٹیمیں تشکیل دی جائیں، عامرخٹک

  راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت پولیو مہم کے حوالے سے ایک اہم جائزہ اجلاس کمشنر آفس راولپنڈی میں منعقد ہواجس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن، سول ڈیفنس، ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ، پولیس، ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ پولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر تک جاری رہے گی جس کے دوران 5 سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، لہٰذا اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی اور اسسٹنٹ کمشنرز مہم کے دوران پولیو ٹیموں کو مکمل سکیورٹی فراہم کریں ۔ سیلاب یا دشوار گزار علاقوں میں بچوں تک پہنچنے کے لیے خصوصی موبائل ٹیمیں تشکیل دی جائیں۔ ہر گھر تک رسائی کے لیے یونین کونسل سطح پر نگران افسران تعینات کیے جائیں ۔کمشنر راولپنڈی نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں اور ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صحت دشمنوں کیخلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے،مقدمات

وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا بوریوالا کالج کا دورہ

وہاڑی میں انسدادِ پولیو مہم کی تیاریاں مکمل، ٹیمیں تیار

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 60چالان

غیر قانونی پیٹرول یونٹس کیخلاف سول ڈیفنس کی کارروائیاں

ڈپٹی کمشنر کا تحصیل ہسپتال کا دورہ ‘ صفائی بہتر بنانے کی ہدایت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن