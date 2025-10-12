نوشہرہ،دو گروپوں میں فائرنگ ،معمر شخص جاں بحق
زمین، رقم کے تنازع پر فائرنگ کے دوران اے این پی کا کارکن زدمیں آ گیا دونوںمتحارب گروپ موقع سے فرار ، لاش ہسپتال منتقل ،مقدمہ درج
نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ پبی کندی ناصر میں مسلح فریقین کی فائرنگ کی زد میں آ کر ایک بزرگ شہری گولیاں لگنے سے موقع پر جاںبحق ہوگیا۔پولیس کے مطابق چوکی ممریز کے دو مسلح گروپ زمین اور رقم کے تنازع پر ایک دوسرے پر فائرنگ کررہے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے مقامی بزرگ کارکن چمن خان خیل فائرنگ کی زد میں آگئے ۔دونوں مسلح گروپ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کردی گئی اور چھ نامزد ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔