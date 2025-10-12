مری زیادتی کیس میں مطلوب ملزم گرفتار، حوالات بند
عورتوں، بچوں کیساتھ زیادتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا ئیگی ،ڈی پی او
مری(نمائندہ دنیا) پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن (Never Again) کے مطابق عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنیوالوں کیساتھ سختی سے نمٹا جائے گا،ڈی پی او مری آصف امین اعوان کی ہدایت پر تھانہ مری پولیس نے مقدمہ نمبر 742/25 بجرم 377B میں ملزم حافظ عبداللہ ولد اکبر خان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا، ڈی پی او نے کہا ہے کہ ملزم کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، خواتین اور بچوں سے زیادتی یا تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جا ئیگا ۔