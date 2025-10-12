صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری زیادتی کیس میں مطلوب ملزم گرفتار، حوالات بند

  • اسلام آباد
مری زیادتی کیس میں مطلوب ملزم گرفتار، حوالات بند

عورتوں، بچوں کیساتھ زیادتی کسی صورت برداشت نہیں کی جا ئیگی ،ڈی پی او

 مری(نمائندہ دنیا) پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن (Never Again) کے مطابق عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرنیوالوں کیساتھ سختی سے نمٹا جائے گا،ڈی پی او مری آصف امین اعوان کی ہدایت پر تھانہ مری پولیس نے مقدمہ نمبر 742/25 بجرم 377B میں ملزم حافظ عبداللہ ولد اکبر خان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا، ڈی پی او نے کہا ہے کہ ملزم کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی، خواتین اور بچوں سے زیادتی یا تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جا ئیگا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریڑھی بان اہم شاہراہوں پر قابض: ادارے منتھلیاں لیکر خاموش

پارکنگ مسائل حل ، دوررس اقدامات کئے جارہے :کمشنر

ڈی سی کاٹی ایچ کیوہسپتال ڈجکوٹ ، تاندلیانوالہ روڈ کادورہ

ڈی سی کاضلعی ہسپتال کادورہ ،طبی سہولیات جائزہ

شہری بغیر فیس انصاف حاصل کر سکتے ،ایڈوائزرز محتسب

جسٹس آف پیس توحید احمد کا لا کالج میں فکر انگیز لیکچر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر