نوشہرہ ، ڈینگی سے 1جاں بحق، اسلام آبادمیں 26نئے کیس رپورٹ
اسلام آباد ،راولپنڈی ،نوشہرہ (خصوصی رپورٹر ، خصوصی نامہ نگار ، نمائندہ دنیا ) اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کی یومیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں ڈینگی کے 26نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ مری میں کو ئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔
نمائندہ دنیا کے مطابق نوشہرہ میں ڈینگی سے متاثرہ ایک طالبعلم جاں بحق ہوگیا ۔ اسلام آباد کے دیہی علاقوں سے 14اور شہری علاقوں سے 12مریضوں کی تصدیق ہوئی ۔ ادھر ضلع مری میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر اظہر محمود عباسی نے مسیاڑی اور دریا گلی کے مختلف علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور انسدادِ ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ۔محکمہ صحت کی جانب سے بتایا گیا ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ضلع مری میں ڈینگی کا کوئی نیا مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ ادھر نوشہرہ میں نظام پورجبی گاؤں سے تعلق رکھنے والا گیارہ سالہ طالبعلم ذ والقرنین ڈینگی وائرس سے جا ں بحق ہوگیاجبکہ علاقہ میں ڈینگی وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد دو ہوگئی ہے ۔