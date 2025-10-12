کامیاب معاشرہ کیلئے لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ،روبینہ خالد
آج کی بیٹیاں کل کا مستقبل ،ہر بچی کے تحفظ کیلئے دعا گو ہوں،عالمی دن پر پیغام
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ) چیئرپرسن بی آ ئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ آج کی بیٹیاں کل کا مستقبل ہیں، ایک کامیاب معاشرے کیلئے ایک لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے ۔ہفتہ کو لڑکیوں کے عالمی دن پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے عالمی دن پر پاکستان کی ہر بچی کے تحفظ کے لئے دعا گو ہوں ، شہید محترمہ نے پاکستان اور مسلم ممالک کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہو کر ثابت کیا کہ ایک لڑکی کے لئے کچھ بھی نا ممکن نہیں ہے ، پاکستان کی ہر بیٹی ملک کے لئے ایک امید ہے ۔