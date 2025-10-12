صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامیاب معاشرہ کیلئے لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ،روبینہ خالد

  • اسلام آباد
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر ) چیئرپرسن بی آ ئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے کہا ہے کہ آج کی بیٹیاں کل کا مستقبل ہیں، ایک کامیاب معاشرے کیلئے ایک لڑکی کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے ۔ہفتہ کو لڑکیوں کے عالمی دن پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے عالمی دن پر پاکستان کی ہر بچی کے تحفظ کے لئے دعا گو ہوں ، شہید محترمہ نے پاکستان اور مسلم ممالک کی پہلی وزیر اعظم منتخب ہو کر ثابت کیا کہ ایک لڑکی کے لئے کچھ بھی نا ممکن نہیں ہے ، پاکستان کی ہر بیٹی ملک کے لئے ایک امید ہے ۔ 

کراچی

