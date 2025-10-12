صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین راولپنڈی بورڈ کی کردارکشی افسوسناک ، ترجمان

  • اسلام آباد
چیئرمین راولپنڈی بورڈ کی کردارکشی افسوسناک ، ترجمان

جھوٹا پراپیگنڈا کرنیوالے ماضی میں بوٹی مافیا کے محافظ رہے ،ارسلان چیمہ

   راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار ) بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کے ترجمان ارسلان چیمہ نے کہا ہے کہ چیئرمین بورڈ محمد عدنان خان کے تین سالہ دور قیادت میں امتحانی نظام میں شفافیت، میرٹ اور دیانت داری کو فروغ دیا گیا ، بوٹی مافیا کے منظم نیٹ ورک کو ناکام بنایا گیا اور امتحانی عمل میں انقلابی اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ ترجمان کے مطابق چیئرمین کے خلاف محض ایک ویڈیو کلپ کی بنیاد پر کردار کشی کی مہم افسوسناک اور قابل مذمت ہے ۔ چیئرمین کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنے والے وہی عناصر ہیں جو ماضی میں ادارے کے نظم و ضبط کے مخالف اور بوٹی مافیا کے مفادات کے محافظ رہے ۔ جھوٹے الزامات لگانے والے عناصر جلد بے نقاب ہوں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کریم آباد انڈرپاس پر کام تیز کرنے کی ہدایت

بھارتی ، افغانی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائیگا،سنی تحریک

اردو بازار میں 18انچ سیوریج لائن کی تنصیب

آرٹس کونسل میں پاکستان میوزک فیسٹیول کاشاندار اختتام

چشمہ گوٹھ کے رہائشیوں کا گیس، لینڈ، بجلی اور پانی مافیا کے خلاف احتجاج

پاکستان کا نظریہ، آئین اور بنیاد اسلام پر استوار ہے ، پیر ارشدکاظمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر