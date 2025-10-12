چیئرمین راولپنڈی بورڈ کی کردارکشی افسوسناک ، ترجمان
جھوٹا پراپیگنڈا کرنیوالے ماضی میں بوٹی مافیا کے محافظ رہے ،ارسلان چیمہ
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار ) بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی کے ترجمان ارسلان چیمہ نے کہا ہے کہ چیئرمین بورڈ محمد عدنان خان کے تین سالہ دور قیادت میں امتحانی نظام میں شفافیت، میرٹ اور دیانت داری کو فروغ دیا گیا ، بوٹی مافیا کے منظم نیٹ ورک کو ناکام بنایا گیا اور امتحانی عمل میں انقلابی اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ ترجمان کے مطابق چیئرمین کے خلاف محض ایک ویڈیو کلپ کی بنیاد پر کردار کشی کی مہم افسوسناک اور قابل مذمت ہے ۔ چیئرمین کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرنے والے وہی عناصر ہیں جو ماضی میں ادارے کے نظم و ضبط کے مخالف اور بوٹی مافیا کے مفادات کے محافظ رہے ۔ جھوٹے الزامات لگانے والے عناصر جلد بے نقاب ہوں گے ۔