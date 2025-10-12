صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سبزیوں کی کاشت میں اضافہ ناگزیر ،سیکرٹری زراعت پنجاب

  • اسلام آباد
سیلاب متاثرہ کاشتکاروں میں 4لاکھ پیکٹ سبزیوں کے بیج تقسیم کر ینگے ،خطاب

 راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت سبزیوں کی پیداوار میں اضافے سے متعلق ایک اجلاس منعقد ہوا  ۔ سیکرٹری زراعت پنجاب نے کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے کاشتکاروں میں 4لاکھ سبزیوں کے بیج کے پیکٹس مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں ۔ سبزیوں کی کاشت میں اضافہ بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ کچن گارڈننگ کے فروغ کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 

