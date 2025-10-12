صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چکوال میں انسداد پولیو مہم ،ڈی سی سارہ حیات نے افتتاح کیا

  • اسلام آباد
بچوں کی صحت اور ان کا روشن مستقبل مہم کی کامیابی پر منحصر ، ڈپٹی کمشنر

 چکوال (اے پی پی) چکوال میں انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی ۔ ڈپٹی کمشنر سارہ حیات نے چکوال و تلہ گنگ میں بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ سارہ حیات نے اس موقع پر کہا کہ بچوں کی صحت اور ان کا روشن مستقبل پولیو مہم کی کامیابی پر منحصر ہے ۔ پولیو کا ہر راؤنڈ بڑی اہمیت کا حامل ہے لہذا ہمیں اپنی نسلوں کے بہتر مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے ضرور پلانا ہوں گے اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لئے تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سعید اختر نے بتایا کہ ضلع چکوال و تلہ گنگ میں انسدادِ پولیو مہم 13 تا 16 اکتوبر جاری رہے گی۔ پولیو مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے 2 لاکھ 57 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے ۔

