چینی، جرمن فارما کمپنیوں کا پاکستان میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کا عزم
وزیر صحت کی دونوں کمپنیوںکے سی ای اوز سے ملاقات ،سرمایہ کا ری کا خیر مقدم کیا
اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی وزیرصحت سید مصطفی کمال نے چینی اور جرمن فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے سی ای اوز کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کی ۔جرمن کمپنی نے پاکستان کے ساتھ صحت کے شعبہ میں طویل المدتی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ چینی فارماسیوٹیکل کمپنی کے نمائندوں نے مشترکہ تحقیقی اقدامات ، کم لاگت اوراعلیٰ معیار کی ٹیکنالوجی کی منتقلی میں سہولت فراہم کرنے میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔انہوں نے 10 ملین امریکی ڈالر کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ ادویات کی جدید مینوفیکچرنگ کے منصوبوں کا اعلان کیا ،وفاقی وزیر نے مجوزہ سرمایہ کاری کا خیرمقدم کیا او ر دونوں کمپنیوں کو مرحلہ وار سرمایہ کاری اور عملدرآمد منصوبوں کی دعوت دی۔ دریں اثنا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصطفی کمال نے کہا ہے کہ کہ دنیا آگے نکل چکی ہے ، آرام کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے ، دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتی ہے ، ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ۔ میں ذمے داری لیتا ہوں، پہلے والوں پر الزام نہیں لگاؤں گا، ڈریپ میں میڈیکل آلات اور ادویات آتی ہیں، یہ وہ فورم نہیں کہ تمام مسائل بتائے جائیں۔ اگر آپ کو مسائل حل کروانے ہیں تو آ کر ملنا پڑے گا۔ میری کوئی دوا یا میڈیکل ڈیوائسز کی فیکٹری نہیں۔