سابق جسٹس سید قلب حسن اور رزاق اے مرزا کا دورہ ڈسٹرکٹ بار تلہ گنگ
تلہ گنگ (نمائندہ دنیا) سابق جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ ، ممبر پاکستان بار کونسل سید قلب حسن ، سابق اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب رزاق اے مرزا نے رضوانہ راجہ کے ہمراہ ہفتہ کے روز ڈسٹرکٹ بار تلہ گنگ کا دورہ کیا جہاں موگلہ گروپ کے وکلا نے ان کا استقبال کیا ۔
سید قلب حسن نے کہا تلہ گنگ بار کو ایک مہینے کے اندر وفاقی حکومت سے گرانٹ لے کر دی جائے گی ۔ انہوں نے رضوانہ راجہ ایڈووکیٹ ہائیکورٹ اور امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل اٹک سیٹ کے لیے تلہ گنگ کے وکلا سے تعاون کی درخواست کی، ا س موقع پر دونوں پینلز کی جانب سے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا۔