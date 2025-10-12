گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سہر بن کی طالبات کا دورہ ڈ ی سی آفس مری
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سہر بن تحصیل کوٹلی ستیاں کی اساتذہ اور طالبات نے ڈپٹی کمشنر مری آفس کا مطالعاتی دورہ کیا۔
ڈ ی سی آغا ظہیر عباس شیرازی نے طالبات اور اساتذہ کا پرتپاک استقبال کیا اور طالبات کی تعلیمی دلچسپی کو قابلِ تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم کی ترقی میں تعلیم یافتہ خواتین کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر مری نے سکول کی معلمات سے بھی ملاقات کی اور انکے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ۔