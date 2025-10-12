موٹر سائیکل سوار پر تشددکرنیوالے ٹریفک وارڈنز معطل
انکوائری شروع،اختیارات کا غلط استعمال قبول نہیں ،سی ٹی او اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ٹریفک پولیس کے وارڈنز اور موٹرسائیکل سوار کے درمیان تلخ کلامی اور وارڈنز کی جانب سے موٹر سا ئیکل سوار پربے جا تشدد کرنے ، اس کا ہیلمٹ دور پھینکنے اور گالم گلوچ کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن( ر) حمزہ ہمایوں نے منہ زور ٹریفک آفیسرزکو معطل کر دیا، تر جمان ٹریفک پولیس کے مطابق واقعے کی مکمل انکوائری تک ٹریفک آفیسرزمعطل رہیں گے ، سی ٹی او کا کہنا ہے کہ سرکاری وردی میں اختیارات کا غلط استعمال ہرگزبرداشت نہیں کیا جا ئیگا ،ملزموں کیخلاف سخت محکمانہ کارروا ئی عمل میں لائی جا ئیگی ۔