موٹر سائیکل سوار پر تشددکرنیوالے ٹریفک وارڈنز معطل

  • اسلام آباد
موٹر سائیکل سوار پر تشددکرنیوالے ٹریفک وارڈنز معطل

انکوائری شروع،اختیارات کا غلط استعمال قبول نہیں ،سی ٹی او اسلام آباد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد ٹریفک پولیس کے وارڈنز اور موٹرسائیکل سوار کے درمیان تلخ کلامی اور وارڈنز کی جانب سے موٹر سا ئیکل سوار پربے جا تشدد کرنے ، اس کا ہیلمٹ دور پھینکنے اور گالم گلوچ کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن( ر) حمزہ ہمایوں نے منہ زور ٹریفک آفیسرزکو معطل کر دیا، تر جمان ٹریفک پولیس کے مطابق واقعے کی مکمل انکوائری تک ٹریفک آفیسرزمعطل رہیں گے ، سی ٹی او کا کہنا ہے کہ سرکاری وردی میں اختیارات کا غلط استعمال ہرگزبرداشت نہیں کیا جا ئیگا ،ملزموں کیخلاف سخت محکمانہ کارروا ئی عمل میں لائی جا ئیگی ۔

