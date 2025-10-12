صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامی یونیورسٹی میں طلبہ کی کیریئر کاؤنسلنگ پر سیمینار کا انعقاد

  • اسلام آباد
صدر جامعہ کا دورہ خواتین کیمپس ،کلاس رومز کی تزئین و آرائش جلد مکمل کرنیکی ہدایت

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر ) انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے سکول آف اکنامکس نے One Path Migration کے تعاون سے کیریئر کاؤنسلنگ پر سیمینار کا انعقاد کیا جس میں طلبہ کی کیریئر پلاننگ، سکالرشپ مواقع اور موجودہ دور کی جاب مارکیٹ میں پیشہ ورانہ مہارتوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ دریں اثنا اسلامی یونیورسٹی کے صدر نے خواتین کیمپس میں نئی تزئین و آرائش شدہ کلاس رومز کا دورہ کیا ،پروفیسر ڈاکٹر احمد سعد الاحمد نے سہولیات کا جائزہ لیا اور کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ۔ ڈاکٹر آمنہ محمود نے صدر جامعہ کا شکریہ ادا کیا ۔

