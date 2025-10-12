صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ڈی اے میں قانونی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس،منصوبوں کاجائزہ

  • اسلام آباد
آر ڈی اے میں قانونی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس،منصوبوں کاجائزہ

قانونی اصلاحات یونٹ ، ٹربیونل کے قیام کی تجویز پر تفصیلی غور و خوض ہوا

 راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے منصور احمد خان کے زیرِ صدارت قانونی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں جاری منصوبوں اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران راولپنڈی ماسٹر پلان کی پیش رفت، قانونی اصلاحات یونٹ کے قیام اور آر ڈی اے میں ٹربیونل کے قیام کی تجویز پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں چیف پلانر، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ، قانونی مشیر ، ڈائریکٹر فنانس اور دیگر آرڈی اے افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے کہا تمام جاری اور آئندہ منصوبوں میں شفافیت، عوامی سہولت اور شہری ترقی کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر