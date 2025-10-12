آر ڈی اے میں قانونی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس،منصوبوں کاجائزہ
قانونی اصلاحات یونٹ ، ٹربیونل کے قیام کی تجویز پر تفصیلی غور و خوض ہوا
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے منصور احمد خان کے زیرِ صدارت قانونی اصلاحات کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں جاری منصوبوں اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران راولپنڈی ماسٹر پلان کی پیش رفت، قانونی اصلاحات یونٹ کے قیام اور آر ڈی اے میں ٹربیونل کے قیام کی تجویز پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں چیف پلانر، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ، قانونی مشیر ، ڈائریکٹر فنانس اور دیگر آرڈی اے افسران نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے کہا تمام جاری اور آئندہ منصوبوں میں شفافیت، عوامی سہولت اور شہری ترقی کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔