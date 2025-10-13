صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
ڈاکوؤں کی پو لیس پر فائرنگ کے دوران مطلوب کا رلفٹر ہلاک

دھمیال پولیس نے مفرور کی گرفتاری کیلئے ریڈ کیا تو ملزموں نے فائرنگ کر دی

راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ دھمیال کے علاقہ میں رات گئے خطرناک ملزموں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کے دوران مطلوب ڈکیت و کار لفٹر ہلاک ہو گیا جبکہ اسکے ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزم علی شان ڈکیتی، قتل اورگاڑی چوری کے بیسیوں مقدمات میں مطلوب تھا، ہلاک ڈاکو نے سال 2023میں دوران ڈکیتی فائر نگ کر کے شہری کو قتل کیا تھا۔ ملزم علی شان کو 2روز قبل مسروقہ کار کی برآمدگی کیلئے لے جاتے ہوئے اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کرکے پولیس حراست سے فرار کروا د یا تھا، گزشتہ روز پولیس نے ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر ریڈ کیا تو انہوں نے فائرنگ کر دی، فرار ہونیوالوں کی گرفتاری کیلئے سرچنگ جاری ہے۔ 

