انجمن تاجران کمرشل مارکیٹ آج یوم شہدا منائے گی

  • اسلام آباد
وطن کیلئے جانیں قربان کرنیوالوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سہیل اعوان

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) انجمن تاجران کمرشل مارکیٹ کے صدر اور دیگر عہدیداروں نے کہا انجمن تاجران کمرشل مارکیٹ کے زیر اہتمام یومِ شہدا آج پیر کو شایانِ شان طریقے سے منایا جائے گا، تاجر برادری اپنے ان عظیم ہیروز کو خراجِ عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے وطنِ عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انجمن تاجران نے اس موقع پر تمام دکانداروں اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہدا کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اتحاد، نظم و ضبط اور ملک دوستی کے جذبے کو فروغ دیں۔ ان خیالات کا اظہار صدر ملک سہیل اعوان، سرپرست اعلیٰ راجہ اسد حمید ، چیئرمین مشتاق مغل، وائس چیئرمین حماد قریشی، سینئر نائب صدر راجہ اسلم کیانی، جنرل سیکرٹری راجہ ظفر یوسف نے مختلف وفود سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 



