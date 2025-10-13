صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
افغان حکومت کی جارحیت ناقابل برداشت ،صدر ترقی پسند فلاحی تنظیم

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پاکستان ایک پرامن اور خود مختار ملک ہے جو اپنی خود مختاری پر ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتا ،پاکستانی علاقوں پر افغان حکومت کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔

ان خیالات کا اظہار سماجی رہنما اور ترقی پسند فلاحی تنظیم کے صدر محمد عامر صدیقی نے ایک بیان میں کیا۔انہوں نے کہا افواج پاکستان نے بڑی جرأت ، بہادری اور دانشمندی سے بھرپور جواب دیا ۔ طالبان حکومت کو پاکستان پر جارحیت سے پہلے بھارتی جارحیت کا نتیجہ نظرانداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔

