ٹاہلی موہری میں پانی بحران شدت اختیار کر گیا،مکین پریشان

  • اسلام آباد
ڈیم بھرے ہونے کے باوجود پا نی نہیں ملتا، مہنگے ٹینکرخریدنے پر مجبور ہیں کینٹ بورڈ حکام ٹاہلی موہری میں پا نی کی سپلائی بہتر بناکر مشکلا ت کاازالہ کریں،مکین

راولپنڈی (این این آئی) چکلالہ کینٹ کے قدیمی علاقے ٹاہلی موہری،ڈھیری حسن آباد و دیگر علاقوں میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، مکین پانی کیلئے پریشان، مہنگے ٹینکر خریدنے پر مجبور ہوگئے۔ ٹاہلی موہری میں پانی کی سپلائی پہلے ایک دن چھوڑ کر آتی تھی لیکن اب صرف ایک گھنٹہ سے بھی کم سپلائی آرہی ہے۔ علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث ڈیم بھرے ہوئے ہیں لیکن پانی ہمیں میسر نہیں۔ انہوں نے کینٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ٹاہلی موہری میں پانی کی سپلائی کو بہتر بنا تے ہوئے درپیش مشکلا ت کا زالہ یقینی بنایا جائے۔

