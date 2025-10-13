صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

13ویں سالانہ خاتونِ جنتؓ کانفرنس 20دسمبر کو منعقد ہو گی

  • اسلام آباد
13ویں سالانہ خاتونِ جنتؓ کانفرنس 20دسمبر کو منعقد ہو گی

کانفرنس میں اتحادِ امت کا جامع فارمولاپیش کیا جائیگا، مفتی گلزاراحمد نعیمی

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) جماعتِ اہلِ حرم پاکستان کے سربراہ ملی یکجہتی کونسل کے نائب امیر مفتی گلزاراحمد نعیمی نے کہا ہے کہ تیرہویں سالانہ خاتونِ جنتؓ کانفرنس 20دسمبر بروز ہفتہ صبح 10بجے اسلام آباد میں شایانِ شان انداز میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں اتحادِ امت کا جامع فارمولا پیش کیا جائے گا۔ اس قومی کانفرنس میں ملک بھر سے مختلف مکاتبِ فکر کے جید علمائے کرام، مشائخ عظام، مذہبی و سیاسی رہنما اور ملی تنظیموں کے نمائندگان شرکت کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انھوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا، اس موقع پر ڈاکٹر محمد شیر سیالوی، اسرار احمد نعیمی، علامہ نورالوہاب، حافظ محمد نعمان خان، حافظ شیر اختر، ہارون احمد، محمد سلیمان، محمد فیروز خان، عامر اقبال خان، محمد حنان مصطفائی، لیاقت علی، پیر ساجد سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مفتی گلزاراحمد نعیمی نے کہا کہ عالمی سطح پر امتِ مسلمہ کو جن فکری، تہذیبی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، ان کا واحد اور دیرپا حل اتحادِ امت میں مضمر ہے۔ 

