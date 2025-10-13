بھارت کا کردار خطے کے امن کیلئے خطرناک، ترجمان ق لیگ
قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں پر فخر کرتی، مصطفی ملک،انتخاب خان
اسلام آباد (نامہ نگار) پاک فوج کا اقدام علاقائی امن اور قومی سلامتی کی ضمانت ہے، کارروائی پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کی حمایت کی۔ اپنے مشترکہ بیان میں پاکستان مسلم لیگ (ق) کے مرکزی ترجمان مصطفی ملک، صوبائی صدر انتخاب خان، بلال محمد زئی نے کہا قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ پاکستان کے دفاع اور خودمختاری کیلئے افواج کا تاریخی کردار ہے۔ افواج نے ہمیشہ عوام کے تحفظ اور وطن کے استحکام کیلئے قربانیاں دیں، پاکستان کے سکیورٹی چیلنجز کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے، بھارت دہشتگرد گروہوں کو مالی اور لاجسٹک مدد فراہم کر رہا ہے، بھارت کا کردار خطے کے امن کیلئے خطرناک ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں مگر دفاع سے ہرگز غافل نہیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، قوم دشمن کے پراپیگنڈے سے ہوشیار رہے۔