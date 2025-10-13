برطانیہ میں مقیم کشمیری ملک میں سرمایہ کاری کریں،چودھری ماجد
پاکستان وکشمیر کے حوالے سے اپنا حق ادا کررہے ہیں،میئر ہا ئی ویکمب کی مظفرآباد میں گفتگو
مظفرآباد (بیورو رپورٹ) لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے برطانیہ کے شہر ہائی ویکمب کے میئر چودھری ماجد حسین مظفرآباد پہنچ گئے جہاں شہریوں نے پر جوش استقبال کیا۔ ماجد حسین کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی کشمیری ہیں، مظفرآباد آمد پردلی خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہاں کے لوگوں کی محبت کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا میری پیدائش میرپور میں ہوئی، سات سال کی عمر میں والدین کے ہمراہ بر طانیہ چلا گیا، پاکستان وکشمیر کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوں ان کے حل کیلئے اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ کینسر کے مریضوں کے علاج کے حوالے سے بر طانیہ کے مختلف اداروں کے ساتھ بطور رضار کار وابستہ ہیں، ہم بر طانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں سے کہیں گے کہ وہ پاکستان اور آزادکشمیر میں بھی سرمایہ کاری کریں۔