کامسٹیک میں فلسطینی شہریوں کیلئے بیسک ٹراما مینجمنٹ کورس
تعلیم، تربیت مشکلات سے دوچار برادریوں کو بااختیار بنانے کا مؤثر ذریعہ،ڈاکٹر اقبال
اسلام آباد (نامہ نگار) فلسطینی شہریوں کیلئے بیسک لائف سپورٹ اور بیسک ٹراما مینجمنٹ کورس کی افتتاحی تقریب کامسٹیک، فاطمہ میموریل ہسپتال اور نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اشتراک سے او آئی سی، کامسٹیک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کوآرڈینیٹر جنرل او آئی سی کامسٹیک نے کہا کہ تعلیم اور تربیت مشکلات سے دوچار برادریوں کو بااختیار بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے فاطمہ میموریل ہسپتال اور نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے شاندار تعاون اور علمی خدمات کو سراہا اور او آئی سی اور ریاستِ فلسطین میں او آئی سی کے نمائندہ دفتر کا ان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی انسانی خدمت سے متعلق تربیتی پروگراموں کیلئے اپنی علمی و تکنیکی معاونت جاری رکھے گی۔ توفیق خادر ناظم امور سفارت خانہ فلسطین نے او آئی سی-کامسٹیک اور اس کے شراکت دار اداروں کی فلسطینی عوام کیلئے جاری حمایت پر شکریہ ادا کیا۔