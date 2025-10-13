صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسٹیک میں فلسطینی شہریوں کیلئے بیسک ٹراما مینجمنٹ کورس

  • اسلام آباد
کامسٹیک میں فلسطینی شہریوں کیلئے بیسک ٹراما مینجمنٹ کورس

تعلیم، تربیت مشکلات سے دوچار برادریوں کو بااختیار بنانے کا مؤثر ذریعہ،ڈاکٹر اقبال

اسلام آباد (نامہ نگار) فلسطینی شہریوں کیلئے بیسک لائف سپورٹ اور بیسک ٹراما مینجمنٹ کورس کی افتتاحی تقریب کامسٹیک، فاطمہ میموریل ہسپتال اور نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اشتراک سے او آئی سی، کامسٹیک سیکرٹریٹ اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کوآرڈینیٹر جنرل او آئی سی کامسٹیک نے کہا کہ تعلیم اور تربیت مشکلات سے دوچار برادریوں کو بااختیار بنانے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ انہوں نے فاطمہ میموریل ہسپتال اور نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے شاندار تعاون اور علمی خدمات کو سراہا اور او آئی سی اور ریاستِ فلسطین میں او آئی سی کے نمائندہ دفتر کا ان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی انسانی خدمت سے متعلق تربیتی پروگراموں کیلئے اپنی علمی و تکنیکی معاونت جاری رکھے گی۔ توفیق خادر ناظم امور سفارت خانہ فلسطین نے او آئی سی-کامسٹیک اور اس کے شراکت دار اداروں کی فلسطینی عوام کیلئے جاری حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ 

